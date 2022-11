Haaien beschermen belangrijke zeegrasvelden

Velden met zeegras zijn essentiële zee-ecosystemen. Ze beschermen de kust, slaan veel koolstof op en zijn belangrijke kraamkamers voor veel dieren. Haaien blijken belangrijke spelers in het behoud en bescherming van deze velden. Fee Smulders, promovendus van de Wageningen Universiteit, deed er in het Caribische gebied onderzoek naar.

Zeegras is geen grassensoort, maar een groep van zo’n 60 soorten die niet per se nauw verwant zijn, maar oppervlakkig op elkaar lijken. Zeegras kan grote velden vormen in zout en brak water. Deze velden zijn in vergelijking tot koraalriffen vrij onbekende ecosystemen. Toch zijn ze ontzettend belangrijk. Zeegrasvelden slaan grote hoeveelheden koolstof op, beschermen de kust door golfslag te dempen én zijn belangrijke opgroeigebieden voor bijvoorbeeld jonge vissen. Ook wordt zeegras gegeten door een legio aan dieren; van zeekoeien en zeeschildpadden tot vissen.