Haai te koop bij de drogist Nieuws • 24-08-2014 • leestijd 1 minuten • 79 keer bekeken • bewaren

In Nederland zijn producten te koop waar haaienleverolie en haaienkraakbeen in is verwerkt. Dat blijkt uit bevindingen van het Wereld Natuurfonds (het WNF). Zo maakt het VARA-radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1 op 24 augustus bekend.

Jaarlijks worden er wereldwijd miljoenen haaien gedood, met name voor de in Azië populaire haaienvinnensoep. Wat nu blijkt zijn ook in Europa producten te koop met ‘sporen van haaien’. Zelfs in Nederlandse winkels. Zo wordt het kraakbeen vermalen in middeltjes om sportblessures te verhelpen. Ook wordt het gebruikt in cosmetica.

Het Wereld Natuurfonds is geschrokken van deze ontdekking en doet onderzoek naar de haaienhandel.