Guernica de la Ecologia, hoe de wereld haar kleuren verloor

Het kunstwerk 'Guernica de la Ecologia' is een boodschap in wol van kunstenaar Claudy Jongstra. Het heeft dezelfde afmetingen en ook hier ontbreken de kleuren zoals bij de 'Guernica' van Pablo Picasso. Waar het schilderij van Picasso een aanklacht is tegen het bombardement van de stad Guernica door de Duitse Luftwaffe in 1937, is het wandkleed van Claudy Jongstra een manifest voor biodiversiteit. Het roept op tot herwaardering van de relatie tussen mens en natuur.