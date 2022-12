Grote zaagbekken jagen samen | Weetje

De grote zaagbek is een forse eend met een opvallende snavel. Rond november komen zaagbekken uit het noorden naar Nederland om hier de winter door te brengen. Op open wateren in het binnenland jagen de grote eenden met hun getande snavels op voedsel.

Grote zaagbekken eten uitsluitend dierlijk voedsel. Meestal staat er vis op het menu maar af en toe vangen ze een amfibie, jong zoogdier of vogeltje. De zaagbekken jagen vooral in ondiep water tot op tien meter diepte. De grote zaagbekken staan er om bekend dat ze ook gezamenlijk een vis in het nauw kunnen drijven. Onderstaande foto's laten zien hoe mannetjes en vrouwtjes samen een snoek in het riet drijven en deze vangen.