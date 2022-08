Grote wolbij aan het werk | Zelf Geschoten

De grote wolbij is dol op planten met harige stengels of bladeren. Het vrouwtje knaagt deze haren van de planten af. Terwijl ze met haar kaken de haren afknipt, houdt ze tussen haar poten een haarbolletje geklemd. Dat neemt ze uiteindelijk mee naar haar nest, om er nestcellen mee te bouwen. De wollige nesten worden gemaakt in allerlei holten in dood hout en in muurspleten. De grote wolbij komt in Nederland meer voor in stedelijk gebied dan in de 'echte' natuur.