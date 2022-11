Grote waterstoftechniekfabriek in de maak in Rotterdam

De haven van Rotterdam krijgt de eerste industriële fabriek voor groenewaterstofapparatuur in Nederland. De Nederlandse start-up Battolyser Systems heeft daar vergevorderde plannen voor, meldt het Havenbedrijf Rotterdam. De fabriek moet in de tweede helft van 2024 operationeel worden. De realisatie, inclusief kantoor en laboratorium, kost 100 miljoen euro.

De fabriek is straks goed voor de productie van 1 gigawatt aan zogeheten elektrolysers voor de productie van waterstof per jaar, als de plannen doorgaan. De Battolyser fabriek wordt ontwikkeld in het M4H gebied, een industrieel gebied in het hart van Rotterdam. Wanneer het volledig operationeel is zijn er zo’n zevenhonderd directe werknemers nodig en creëert het nog eens vier keer zo veel indirecte banen bij toeleveranciers, aldus Battolyser.