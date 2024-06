Grote stern: icoon van het Marsdiep niet uit het veld te slaan

De typische koloniebroeder zit vaak met duizenden tegelijk op dezelfde plek. De vogels broeden op het kale zand en willen geen mensen in de buurt hebben. Op de Nederlandse stranden is rust nogal een probleem.

In 2016 ontdekte de vogels het binnendijkse natuurgebied Utopia van Natuurmonumenten op het eiland. Met bijna 7000 paar was dit misschien wel de grootste kolonie van de wereld.

Vogelgriepuitbraak

In 2019 werd langs de zuidkust een dijk op Texel versterkt door er zand voor te leggen: de Prins Hendrikzanddijk. Dit strand van 3 km houdt Staatsbosbeheer gesloten voor mensen, waardoor ook hier een kolonie neerstreek. Na de grote vogelgriepuitbraak was dit in 2022 de enige plek waar de grote sterns nog succes hadden.

Vogelonderzoeker bij de Wageningen Universiteit Mardik Leopold houdt de grote stern goed in de gaten. Even leek het erop dat dit jaar de kolonie opnieuw was neergestreken op de Prins Hendrikzanddijk. Maar de nesten werden in één dag helemaal leeggeroofd door jonge mantelmeeuwen.

Duizenden vogels teruggekeerd

De kolonie verplaatste naar Utopia, maar even later kwamen er toch weer duizenden vogels naar de Prins Henddrikzanddijk. Inmiddels zijn de paartjes geteld en volgens boswachter Thomas van der Es zitten er nu 2256 broedende vogels in het gebied van Staatsbosbeheer en 2932 exemplaren in Utopia van Natuurmonumenten.