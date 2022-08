Grote natuurbrand in De Peel in Limburg

De blusheli is een Cougar transporthelikopter van de luchtmacht, die is uitgerust met een zogenoemde bambi bucket. Het toestel haalt water uit een zandwingebied bij het Brabantse Liessel en dropt dat op het vuur. De brandweer heeft ook assistentie gevraagd van twee Chinook helikopters van defensie.

In 2020 woedde enkele kilometers verderop in hetzelfde gebied wekenlang de zogeheten Peelbrand. Maar liefst 800 hectare natuur is toen in vlammen opgegaan, wat een grote impact had op het hoogveengebied. Vroege Vogels besprak na de Peelbrand wat de gevolgen zijn van zo'n grote brand voor de natuur.