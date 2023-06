Grote modderkruipers zoeken in ondiep water

Nederland is historisch gezien een erg belangrijk land voor de grote modderkruiper. We hadden vroeger veel moerassen, en de soort kwam overal voor. Dat is nu wel anders. Belangrijk is om de gebieden waar de grote modderkruiper voorkomt te beschermen en te herstellen waar nodig, zoals in het Zwarte Water.

De grote modderkuiper is een vrij zeldzame vissoort in Nederland en in de loop van de 20e eeuw is deze soort sterk afgenomen. Dit komt doordat het habitat is afgenomen. De soort heeft laagdynamische overstromingsvlakten nodig en dat is steeds minder te vinden in Nederland door de intensivering van de landbouw en doordat de mens de waterhuishouding van Nederland bepaalt door stuwen, sluizen en dijken.