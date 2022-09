Grote karekiet verstopt in het dichte riet

De grote karekiet, ooit was hij talrijk in de Nederlandse rietkragen. Vele duizenden paartjes leefden hier in Nederland. Nu gaat het extreem slecht met deze zangvogel. Er leven nog minder dan 100 paartjes in het land, waarvan ongeveer 15 in de Oostelijke Vechtplassen. Ecoloog Jan van der Winden onderzoekt de vogels hier. “We kijken wat ze eten, welke insecten en hoe vaak ze met prooien aankomen.”

Langs het open water en in de polders van de Oostelijke Vechtplassen leven talloze zeldzame moerasvogels. Er is een purperreigerkolonie, op aangelegde vlotjes broeden zwarte sterns en de roerdompen houden zich schuil in het moeras. En in de dikke rietkragen van de Loosdrechtse Plassen is broedt de zeldzame grote karekiet. Dit is een van de laatste bolwerken in ons land.