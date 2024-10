Grote groep zeehonden rust op een wandelende zandplaat

De onbegroeide plaat is de perfecte rustplek voor zeehonden, er zijn er soms wel 200 tegelijk te zien. Hier liggen ze met laagwater om uit te rusten. Ze kiezen vaak voor de kant van de zandplaat richting de Noordzee, daar is het water meteen na de zandplaat diep en kunnen ze bij gevaar snel het water induiken.

Er ligt een mengelmoes van gewone zeehond en grijze zeehond. Hoewel het aantal gewone zeehonden in de Scheldes nog redelijk goed is, nemen de aantallen rond Voorne gestaag af. Deze afname zie je ook in de Waddenzee van Nederland tot Denemarken. De oorzaak hiervan is nog onbekend. Het aantal grijze zeehonden neemt daarentegen toe, zowel in de Delta als in de Waddenzee. Deze populaties worden nog jaarlijks aangevuld door dieren vanuit de Britse eilanden.