Grote gele kwikstaart en ijsvogel op de beekoever | Extra materiaal

Een typische beekvogel is dus de grote gele kwikstaart. Ze leggen vanaf eind maart eieren, vaak bij stromend water in een nis van een muur, brug, watermolen of boomwortels. Daar eet de vogel ongewervelden die in en bij het water leven: spinnen, vlokreeftjes, slakjes, vliegen, muggen, haften, libellen en kokerjuffers.