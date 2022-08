Grote bosbrand in Duitsland leidt tot evacuaties

De brand in een nationaal park in Saksen, bij de grens met Tsjechië, brak uit aan de andere kant van de landsgrens, vermoedelijk door een onvoorzichtige kampeerder. In Tsjechië zijn meerdere huizen verwoest en tientallen mensen, onder wie toeristen, geëvacueerd. Ook in dit gebied vormt de wind een probleem voor de brandbestrijding, waar hulpdiensten massaal voor zijn uitgerukt.