Grote bonte specht eet walnoot | Zelf Geschoten

Deze grote bonte specht had het slimme idee om een walnoot die in de tuin lag op te pikken en in de holte van deze schutting te leggen. Zo kon hij er gemakkelijk uit eten. “Slim he,” schrijft filmer Hanneke Stoof. “En het koolmeesje stond zijn kans af te wachten. De grote bonte specht was klaar en toen ging de koolmees eten.”