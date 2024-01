Grote beleggers dienen nu zelf klimaatvoorstel in bij Shell

Aandeelhouders van Shell kunnen dit voorjaar stemmen over de resolutie van Follow This. De actiegroep van oprichter Mark van Baal dient ieder jaar een voorstel in dat Shell oproep om zichzelf CO2-besparingsdoelen te stellen op de middellange termijn. Het Britse energiebedrijf belooft weliswaar in 2050 per saldo geen CO2 meer uit te stoten, maar weigert vooralsnog tussentijdse doelen te stellen die in lijn zijn met de klimaatafspraken van Parijs die de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moeten houden. Volgens veel critici is dat niet in lijn met het akkoord van Parijs.