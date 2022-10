Grote bedrijven vragen zelf om strengere natuurbeschermende regels

De brief verschijnt in aanloop naar cruciale besprekingen van de Verenigde Naties over natuurbescherming. Bedrijven hopen dat de uitkomsten hiervan, die in december worden verwacht, net zo ambitieus zijn als de doelstellingen van Parijs waren op het gebied van het klimaat. Er wordt gewerkt aan maatregelen om in 2050 "in harmonie met de natuur te leven", met in 2030 tussendoelstellingen. Zaken waarnaar gekeken wordt zijn schone lucht, water en voedsel. Eerdere doelstellingen voor 2020 zijn bijna allemaal niet gehaald.