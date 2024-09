Grootste warmtepomp van Nederland verwarmt 20.000 huishoudens

De warmte gaat naar huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Eneco wilde eerder dit jaar nog een collectief warmtenet ontwikkelen voor laagbouwwoningen in de Utrechtse wijk waarin ook de rioolwater-zuiveringsinstallatie staat. Maar de aanleg van een warmtenet bleek te duur omdat de huizen te ver uit elkaar staan. Daarom stopte de energieleverancier in april met de ontwikkeling van dat warmtenet.