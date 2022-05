Grootste slagenlandschap ter wereld

En het bijzondere van de Krimpenerwaard is dat het die vorm ook heeft behouden. In tegenstelling tot het grootste deel van Nederland, heeft hier nooit ruilverkaveling plaatsgevonden. De agrariërs in dit gebied hadden een conservatieve inslag. Ze werden het niet eens over de verdeling en wilden eigenlijk door blijven boeren zoals ze altijd al hebben gedaan. Deze mentaliteit zit er tot op de dag van vandaag in. Waarschijnlijk was dit de redding voor het mooie landschap van de Krimpenerwaard, het is hierdoor niet veel veranderd door de tijd.