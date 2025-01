Grootste dolfinarium van Europa sluit, zoektocht naar plek voor orka's

De toekomst van orka's Wikie en Keijo is momenteel nog onzeker. Dierwelzijnsorganisatie World Animal Protection Nederland doet een dringende oproep om de dieren naar een passende opvang te brengen, zoals de Canadese walvisopvang die in ontwikkeling is. Dat is momenteel de enige walvissenopvang ter wereld. Alle andere ruim 4000 dieren, waaronder dolfijnen, zeeleeuwen, pinguïns en flamingo's worden overgeplaatst.

Verblijfplaats orka's

Momenteel verblijven de orka's nog in het park, in afwachting van onderzoek naar hun gezondheid. Een verhuizing naar een pretpark in Japan werd vorig jaar afgeschoten door de voormalig Franse minister van Energietransitie, Agnès Pannier-Runacher, vanwege het gebrek aan dierenwelzijnsregels in dit land. Het Spaanse Loro Parque op Tenerife is nu als mogelijke verblijfplaats genoemd, maar daarover maakt World Animal Protection zich grote zorgen.

"Loro Parque is een totaal ongeschikte bestemming voor wilde dieren zoals orka’s", zegt Algemeen directeur van World Animal Protection Nederland Dirk-Jan Verdonk. "De dieren moeten er levenslang rondjes zwemmen in veel te kleine bassins, ze worden uitgebuit en ingezet voor shows met publiek. En dat allemaal voor commercieel gewin. Als dierenwelzijn enige factor is voor de beslissing over de huisvesting van deze orka’s, kan Loro Parque absoluut geen reële optie zijn. De politiek zou leergeld moeten betalen voor het drama van orka Morgan, de orka die in de Noordzee werd gevonden en naar Loro Parque werd gestuurd." Onlangs haalde Loro Parque nog het nieuws vanwege de dood van de wereldberoemde orka Keto. Dat is de vierde orka die binnen drie jaar tijd in Loro Parque is overleden. Ook de in Nederlandse wateren gevonden orka Morgan verblijft nog steeds in dit park.

Waar vang je een walvis op?

Een verantwoorde opvangcentra voor walvissen vinden, is niet gemakkelijk. World Animal Protection is betrokken bij de ontwikkeling van een eerste Europese opvang voor dolfijnen uit gevangenschap in Griekenland. Ook steunt het de ontwikkeling van het Canadese ‘The Whale Sanctuary Project’, een mogelijke oplossing voor Wikie en Keijo.

"We zien dat dolfinaria wereldwijd worstelen met dalende bezoekersaantallen, meer landen regulerende wetgeving invoeren en steeds meer dolfinaria sluiten, omdat vermaak met wilde dieren niet meer van deze tijd is", aldus Verdonk. "Ook in Nederland pleiten wij voor een verantwoorde uitfasering van dolfijnen in gevangenschap, met als eerste stap een fokverbod. Maar intussen is er een groot probleem, want passende opvang met ruimte voor natuurlijk gedrag is er simpelweg niet. We verzoeken de Franse overheid daarom met klem om de Canadese walvissenopvang te onderzoeken en de orka’s na al die jaren van uitbuiting de kans te geven om eindelijk te zwemmen in de zee."