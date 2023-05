Grootste dinosaurussoorten ooit ontdekt in Argentinië

Argentijnse paleontologen hebben de overblijfselen ontdekt van een nieuwe soort dinosauriër. Het gaat om een planteneter met een lange nek. Met een gewicht van 50 ton en een lengte van 30 meter is het een van de grootste soorten die ooit is ontdekt. De vondst werd donderdag gepresenteerd.

De overblijfselen werden voor het eerst in 2018 door wetenschappers gevonden in een natuurreservaat in de regio Patagonië, in het zuiden van Argentinië. In die regio leefden meer van 's werelds grootste herbivoren, waaronder de Patagotitan mayorum, de grootste dinosaurus die ooit is ontdekt. De nieuw ontdekte soort zou tijdens het einde van het krijt-tijdperk hebben geleefd, zo'n 65 miljoen jaar geleden.