Grootouders voor het Klimaat, winterrust in de Biesbosch en overige onderwerpen

Twee keer per maand staan ze voor de Tweede Kamer, de Grootouders voor het Klimaat. En deze week stonden ze er weer, in de stromende regen, voor de 140ste keer. Grootouders voor het Klimaat is een beweging van grootouders en senioren die zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Want wat staat hun kleinkinderen te wachten nu de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden en de politiek maar niet verder komt dan korte beweging is in 2016 ontstaan en heeft inmiddels bijna 50 lokale afdelingen. Grootouders voor het Klimaat is aangesloten bij de European Grandparents for Climate.