Groot koolwitje, imposante edelherten en een luie vos | Zelf Geschoten

Groot koolwitje, imposante edelherten en een luie vos. Deze filmpjes en meer zie je deze week in Vroege Vogels TV over de Groningse Stuwwallen. En de winnende video is de bontbekplevier van Gerard Koster Joenje!

Over een periode van drie weken volgde Gerard een broedpaar van bontbekplevieren op Vlieland. “Oorspronkelijk waren het drie eieren in het nest maar naar ik vermoed hebben de meeuwen er twee weggenomen waardoor er uiteindelijk één overbleef die uit is gekomen,” schrijft Gerard. In de video zien we het ei, de eerste levensdag van het kuiken en hoe de ouder het kuiken beschermt tegen roofvogels door te doen alsof hij gewond is. Zo hoopt de ouder de roofvogel af te leiden van het weerloze kuiken. Ontdek meer mooie video's op het YouTubekanaal VlielandTV.