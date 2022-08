Groot gedeelte Nederlands oppervlaktewater nog tot 2027 te vies

Europese doelen

"Als we erin slagen de maatregelen op tijd te nemen, verwachten we in 2027 geen boete te krijgen", zegt een woordvoerder van het ministerie. In het nieuwe plan staat dat het oppervlaktewater in 2027 niet schoon genoeg zal zijn om de Europese doelen te halen, maar dat het ministerie nieuwe stappen zal zetten om het water schoner te krijgen. Zo komt er extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. "We zien veel verbeteren, maar houden er rekening mee dat in 2027 nog niet geheel aan alle normen voldaan kan worden. De richtlijn biedt ruimte om dat uit te leggen aan de Europese Commissie."



Natuur & Milieu vindt dat het ministerie deze extra maatregelen veel te laat invoert. "We wisten in 2000 al dat het water schoner moest", zegt Eileras.



Bron: ANP