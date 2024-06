Groningen maakt 26 miljoen vrij om mensen te laten fietsen

Hamster wil ervoor zorgen dat "zoveel mogelijk mensen" in Groningen kunnen fietsen. Een deel van het budget is dan ook gereserveerd om het gebruik van de fiets te stimuleren, bijvoorbeeld door op kinderdagverblijven en basisscholen jonge kinderen te helpen bij het leren fietsen. Volgens de provincie fietst één op de vijf Groningers bijna nooit. De provincie wil dit percentage verlagen.

Een fors deel van het geld dat Groningen voor het fietsprogramma heeft gereserveerd, gaat naar verbetering en uitbreiding van het fietsnetwerk. Hiervoor is bijna 16 miljoen euro beschikbaar.

De provincie heeft ook 60.000 euro gereserveerd voor een vervolgonderzoek naar een mogelijke fietsberg, iets waar partijen uit Provinciale Staten al enkele jaren om vragen. Eerder onderzoek wees uit dat voormalige vuilstortplaatsen bij Veendam en Usquert hiervoor geschikt zijn. Groningen kijkt of op deze locaties een berg te maken valt waarop gefietst kan worden, vergelijkbaar met de VAM-berg bij Wijster in Drenthe. De aanleg kost tussen de 2 en 5 miljoen euro per locatie.