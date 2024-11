Groep wetenschappers: houd geen klimaattop in 'fossiele' landen

Het organiserende land neemt ook het voorzitterschap op zich tijdens de onderhandelingen. De afgelopen jaren is hier vaker kritiek op gekomen. Dit jaar is de COP29 in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Bij de opening liet de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev weten dat hij zich ergerde aan de kritiek op het olie- en gasproducerende land. Hij stelde dat olie, gas en andere grondstoffen "een geschenk van god" zijn.

De voorzitter heeft doorgaans een belangrijke invloed op de klimaattop. Die moet ervoor zorgen dat alles goed geregeld is en doet voorstellen voor de slotverklaring. Hier moeten landen het vervolgens over eens worden. Vorig jaar was de klimaattop in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook toen kwam er veel kritiek op het olieland. Uiteindelijk was onder meer de Europese Unie niet ontevreden met de uitkomst. Landen hebben destijds afgesproken dat ze "een transitie weg van fossiele brandstoffen" inslaan.

In de open brief stellen de wetenschappers dat de klimaattop in zijn algeheel beter moet. Zo vinden ze dat de nadruk moet liggen op echte actie, in plaats van de onderhandelingen. Daarbij zouden de COP-bijeenkomsten in kleinere vorm moeten plaatsvinden en moeten de gesprekken gaan over daadwerkelijke oplossingen. Ook moeten landen hun verantwoordelijkheid nemen en aan hun klimaatbeloftes gehouden worden.

Geld staat centraal

Tijdens de klimaattop dit jaar staat het geld centraal. De bedoeling is dat er afspraken komen over klimaatfinanciering: het geld dat rijke landen betalen aan arme landen om ze te helpen de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De wetenschappers en politici wijzen erop dat het bedrag dat rijke landen nu betalen voor een belangrijk deel leningen zijn. Dit moet anders, schrijven ze in de brief. "We hebben gestandaardiseerde definities en criteria nodig voor wat als klimaatfinanciering wordt beschouwd."