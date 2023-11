Groep beleggers wil dat chemiebedrijven stoppen met PFAS

Chemiebedrijven moeten stoppen met het produceren van PFAS en deze stoffen vervangen door veiligere alternatieven, zeggen ruim vijftig institutionele beleggers. Deze oproep doen zij in een brief aan de topbestuurders van de vijftig grootste beursgenoteerde chemiebedrijven ter wereld. De brief is onder meer verstuurd naar bedrijven die in Nederland actief zijn, zoals Bayer, Yara en Chemours.