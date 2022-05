Groengebied moet wijken voor distributiehallen

Provincies Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland werken aan regels om uitbreiding van grote distributiecentra af te remmen. Desondanks zitten er zeker nog 64 grote distributiehallen in de pijplijn tot eind 2023. Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoeksjournalistieke platforms Investico en Pointer (KRO-NCRV). Op een interactieve kaart is te zien waar de grote distributiecentra verschijnen.

In meer dan de helft van de bouwplannen moet er groengebied wijken voor de zogenaamde distributiehallen, oftewel opslagloodsen groter dan 20 duizend vierkante meter. Dat blijkt uit een analyse die Investico maakte op basis van cijfers van bouwnieuwswebsite Cobouw.

Ook blijkt dat de grote pakhuizen gemiddeld steeds groter worden, voor de aangekondigde hallen is dat gemiddeld 48 duizend vierkante meter. Dat is ongeveer zo groot als de Ziggo Dome.