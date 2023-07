Groene vrijwilligers gezocht voor landgoed Hackfort Nieuws • 09-02-2004 • leestijd 1 minuten • bewaren

© Kuinderbos

De boswachter van het Gelderse landgoed Hackfort zoekt vrijwilligers voor het beheren van de natuur rond het kasteel.

Vrijwilligers helpen met het onderhoud van wandelpaden en hagen, het knotten van knotwilgen en het verwijderen van braamstruiken uit de rododendrons. Specifieke natuurkennis, grote fysieke kracht of ervaring met schop, hark of zaag is niet nodig. Want boswachter Kees Baars begeleidt de vrijwilligers en geeft tijdens de werkdagen deskundige uitleg. De vrijwilligersgroep werkt twee of vier woensdagen per maand op een samen af te spreken tijdstip.