Groene spechten in conflict | Zelf Geschoten

Dick Dooyewaard uit Ermelo zag deze twee groene spechten tegenover elkaar zitten onder een boom. Maar wat doen ze precies? De twee spechten tikken elkaar aan met de snavels, gooien de koppen omhoog en tikken elkaar weer aan. Dit herhaalt zich meerdere keren. Is het agressie of baltsgedrag? Groene spechten met de lente in de bol?