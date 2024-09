Groene lichtjes in het gras: de glimwormen van het Witte Veen

De grote glimworm is eigenlijk een korschildkever. Je zou het ook een vuurvliegje kunnen noemen, maar het opvallende kenmerk van de deze glimworm is dat alleen het mannetje vliegt. En juist het mannetje geeft geen licht.

De vrouwtjes hebben geen vleugels en zijn zo’n 2 cm, het mannetje is iets kleiner en heeft wel vleugels. Tijdens de voortplantingsperiode in juni-juli licht het achterlijf van het vrouwtje op. Overdag zit ze verscholen, maar ’s nachts lokt ze met haar lichtgevende achterlijf het mannetje. Hij kan haar van 10 meter afstand zien.

De vrouwtjes paren één keer en zetten eitjes af op de grond. De larven kunnen ook licht geven wanneer er gevaar dreigt. Hun hele voortplanting hangt dus af van het licht. En dat is nou juist wat hen nu bedreigt. Hij is bijna overal lichter in Nederland waardoor hun licht-tactiek werkt dan niet meer.

In het Witte Veen zitten de glimwormen in de ruige natte berm, niet in het hoogveen. Met boswachter Annemieke Ouwehand gaan we op zoek naar de glimwormen. En we vinden er verrassend veel! De rust en het pikdonkere natuurgebied blijken ideaal voor de felgroen verlichte dieren.