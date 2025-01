'Groene' fonds CIG Biodiesel failliet Nieuws • 12-11-2010 • leestijd 1 minuten • 51 keer bekeken • bewaren

Het 'groene' beleggingsfonds CIG Biodiesel is ter ziele. De rechtbank in Alkmaar heeft het bedrijf eerder deze week failliet verklaard, zo blijkt uit het vonnis.

Ongeveer tweehonderd beleggers investeerden gezamenlijk circa 4 miljoen euro in het fonds dat een biodieselfabriek beloofde te bouwen in Oostenrijk om uit plantaardige en dierlijke olie brandstof te winnen. Ondanks beloften in het prospectus van maart 2007 verkeerde het project ruim drie jaar later nog altijd in een voorbereidende fase, zo blijkt uit een oordeel van de voorzieningenrechter in Rotterdam van vorige maand.

Een deel van de inleg door obligatiehouders lijkt verloren te zijn, zo stelt de rechter verder. Het betrof een zaak waarin CIG Biodiesel bezwaar maakte tegen een last onder dwangsom die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had opgelegd.