Groene energietransitie in de mijnbouwsector

'Maak van de energietransitie een eerlijke en groene transitie', zegt Mark van der Wal, mijnbouwexpert Bij IUCN NL. Voor de transitie naar groene, hernieuwbare energie is de komende decennia naar schatting 3 miljard ton aan metalen en mineralen nodig. Die worden gebruikt in batterijen voor elektrische auto’s, windturbines en zonnepanelen. De Wereldbank schat dat de vraag naar deze grondstoffen tot 2050 met 500 procent groeit.

Echt duurzaam zal mijnbouw nooit worden. Het is per definitie tijdelijk en na afloop blijft er een ontbost en vervuild stuk grond achter en is het water in de omgeving vaak vervuild. Maar mijnbouw kan wel een stuk verantwoorder en transparanter. Zo zou meer rekening gehouden moeten worden met de maatschappelijke kosten en baten voor de langere termijn, bijvoorbeeld de schade die de mijnbouw oplevert voor bijvoorbeeld biodiversiteit, visserij of waterbronnen.