De Nationale Mollentelling, Groene boeken en alle overige onderwerpen

Voor het zesde jaar op een rij is het weer mollentellen geblazen. Of eigenlijk molshopen, want maar weinig mensen hebben ooit een levende mol gezien. Het harige zoogdier met zijn pootjes als roeispanen, zit het grootste deel van zijn tijd diep verscholen in de bodem, in de kilometers aan gangenstelsels die hij heeft gegraven. Het bijna blinde diertje geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de bodem. De Zoogdiervereniging wil met de data meer inzicht krijgen in het graafgedrag en leefgebied van de mol. Want het is veruit het minst onderzochte zoogdier van ons land. En ook niet erg geliefd. Veel mensen zijn hem liever kwijt dan rijk. Zo sterven jaarlijks een boel mollen in een klem. De telling is op zaterdag 17 en zondag 18 februari. Meedoen? Kijk dan hier voor meer informatie.