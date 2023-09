Groene boeken, zeegras en alle overige onderwerpen

Het najaar is begonnen, en dat is de perfecte periode om bodemdieren te zoeken! Deze herfst organiseren het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) en de Wageningen Universiteit voor de 9e keer de bodemdierendagen. Bij Vroege Vogels is onderzoeker Dina in ’t Zandt te gast, om te vertellen waarom dat belangrijk is.