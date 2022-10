Groeiende vliegenzwammen | Zelf Geschoten

Rood met witte stippen; de vliegenzwam is waarschijnlijk de meest bekende en tot de verbeelding sprekende paddenstoel. Terwijl we in Nederland over het algemeen een angst hebben voor paddenstoelen, worden vliegenzwammen in India gezien als goden en gebruikten Siberische sjamanen ze om in hogere sferen te komen. Paddenstoelendeskundigen hebben 2022 tot het jaar van de vliegenzwam uitgeroepen. Herman Sieben van de Nederlandse Mycologische Vereniging legt de mystiek van de paddenstoel uit in Vroege Vogels.