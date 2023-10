Groeiende stinkzwam, egel en héél veel spreeuwen | Zelf Geschoten

Jonge egel, groeiende kleine stinkzwam en héél veel spreeuwen. Deze filmpjes en meer zie je deze week in Vroege Vogels TV over Hollands Diep. En de winnende video is van de ringslang en groene kikker die gemaakt is door Klaas Betten! Vooral… niet… bewegen… zit de grote groene kikker goed verstopt? Of is hij een te grote tegenstander voor de ringslang. Zag je de grote kikker meteen?