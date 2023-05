Grijze zeehond in een mini-documentaire

Natuurfilmers heb je in allerlei soorten en maten. Sommige maken een lange film, een bioscoopfilm, anderen werken bij een televisieprogramma en maken de onmisbare beelden die het geheel maken. En er zijn ook natuurfilmers die korte films maken voor op het internet. Monique Moors maakt zulke mini-documentaires, zoals over de grijze zeehond.

Monique brengt al meer dan twintig jaar de natuur in beeld. Haar interesse ligt op het landschappelijke, op dynamische processen. Ze richt zich voornamelijk op de watersystemen in Nederland. Ze heeft veel films gemaakt over de natuur langs de rivieren, over moerassen, beken en sinds een aantal jaar focust ze zich op de Wadden.