Grensmaas: de enige grindrivier van Nederland

Een rivier als de Grensmaas vind je nergens anders in Nederland. Anders dan de grote rivieren als IJssel, Rijn en Maas, is de grensmaas een grindrivier en heeft hij een relatief smalle en diep uitgesneden bedding. De rivier is nooit gekanaliseerd omdat de beleidsmakers in Nederland en België het hierover niet eens konden worden. Hierop besloot de Nederlandse overheid een nieuwe vaargeul te graven, het Julianakanaal. Dit was eigenlijk de redding van de Grensmaas.