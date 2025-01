Grens van 1,5 graden opwarming in een kalenderjaar overschreden

Afgelopen jaar was de wereldwijde gemiddelde temperatuur 1,6 graden warmer dan voor het industriële tijdperk. Daarmee was 2024 direct het warmste jaar ooit gemeten, laat het jaarrapport van de Europese klimaatdienst Copernicus zien. Het is voor het eerst dat de grens van 1,5 graden in een kalenderjaar is overschreden. Wereldleiders hebben in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat ze de opwarming van de aarde bij voorkeur onder 1,5 graden willen houden. Bij klimaattoppen werd het ook wel de 'poolster' genoemd, het richtpunt voor klimaatafspraken. Klimaatwetenschappers benadrukken dat het veel ingrijpender gevolgen kan hebben als de 1,5 graden langdurig wordt overschreden.