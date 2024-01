Grens 1,5 graden opwarming dit jaar overtroffen door meer CO2

De toename van CO2 in de atmosfeer zorgt er dit jaar voor dat de opwarming van de aarde de afgesproken grens van 1,5 graden overtreft. Dat voorspelt de Britse meteorologische dienst (the Met Office) in een vrijdag gepubliceerde rapportage. De onderzoekers schrijven dat alleen drastische emissiereducties kunnen zorgen dat de gemaakte afspraken over opwarming toch worden gehaald.