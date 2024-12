Greenpeace: Van Geel sjoemelde met asbest Otapan

De Otapan is ruim een week geleden vertrokken uit Amsterdam, waar het schip sinds 1999 aan de ketting lag vanwege de vondst van asbest. Het zou in Turkije worden gesloopt, in Nederland is dat te duur. Maar het schip krijgt maar geen toegang tot de Turkse wateren. Van Geel brengt maandag een bliksembezoek aan de Turkse milieuminister Osman Pepe om een oplossing te vinden.

Staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) heeft bewust een foute exportvergunning verleend voor het sloopschip de Otapan. Volgens Greenpeace wist het ministerie van VROM al in 2002 hoeveel asbest en andere giftige stoffen er in het schip zaten. Dat heeft Greenpeace zondag gezegd. De Otapan heeft 54 ton asbestmateriaal aan boord. In de vergunning wordt gesproken van 1000 kilo.

Volgens Greenpeace en Samsom heeft de VROM-Inspectie in 2002 al van het bureau Search een rapport ontvangen waarin stond dat er zo veel asbest aan boord van de Otapan was.

Greenpeace wil dat het schip terugkomt naar Nederland om hier op een "schone, mens- en milieuvriendelijke manier gesloopt te worden". De feiten zijn volgens een woordvoerster duidelijk. "Die vergunning had nooit verleend mogen worden. VROM heeft toentertijd zelf besloten onderzoek naar het schip te laten doen. De resultaten daarvan zijn ze echt niet vergeten."

Een Turkse vakbond van werfmedewerkers en twee bewoners van de stad Aliaga, de stad in Turkije waar de Otapan gesloopt zou gaan worden, beginnen met het Global Platform on Shipbreaking en Greenpeace Nederland een rechtszaak tegen VROM bij de Raad van State. Volgens een woordvoerster van de Raad van State is het mogelijk dat buitenlandse partijen naar de raad stappen voor een beroepschrift. "Als een zaak bijvoorbeeld betrekking heeft op een gebied bij de Duitse grens, kan een Duitse partij hiertegen bezwaar maken."

Van Geel bestrijdt de kritiek. In het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen noemde hij de beschuldigingen "volstrekte onzin". Hij gaf opnieuw toe dat VROM beter navraag had moeter doen naar de opgave over de partij asbest op de Otapan. Maar of het 1000 kilo of 54 ton was geweest, "dan nog hadden we een vergunning verleend", herhaalde hij. Het ging om "de kwaliteit" van de werf, of die het werk milieu- en mensvriendelijk kon verrichten. Van Geel zei dat de Turken het recht hebben in te grijpen. Zij zouden hebben aangegeven dat het schip terug moet keren omdat de vergunning niet klopt.

Van Geel voelt er echter niets voor het schip te laten terugkeren. Nederland wordt volgens hem dan een vrijplaats om schepen achter te laten. Het risico dat de sloopschepen op stranden in Bangladesh worden gesloopt of worden afgezonken bestaat dan ook. De staatssecretaris wil in Ankara van de Turken te weten komen "of voor hen het aantal kilo's asbest relevant is".

Bron: ANP