Greenpeace steunt omwonenden tegen Tata Steel en Chemours

“Omwonenden van vervuilende industrieën worden nauwelijks beschermd tegen bedrijven die schaamteloos het klimaat, de leefomgeving en de gezondheid van mensen verzieken. Dat zien we bij Tata Steel en Chemours, maar ook bij Schiphol en bij bijvoorbeeld de gaswinning in Groningen. Het is de hoogste tijd dat de leidinggevenden van grote vervuilers zich hiervoor gaan verantwoorden”, zegt Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland.

Greenpeace Nederland heeft op 4 maart aangifte gedaan tegen staalfabriek Tata Steel en chemiefabriek Chemours bij het OM. De milieuorganisatie wil met de aangifte steun betuigen aan de omwonenden en hun advocaat Bénédicte Ficq. Omwonenden hebben de groot vervuilers al eerder voor de rechter gesleept, omdat de industrieën een gezondheidsrisico vormen in de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat beide bedrijven allang op de hoogte waren van gezondheidsrisico’s, maar niet ingrepen of omwonenden niet hoogte hield.

Het Openbaar Ministerie (OM) doet al twee jaar strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel. Er wordt gekeken of Tata Steel moedwillig schadelijke stoffen in de omgeving loost, met gevaar voor de openbare gezondheid. Tata Steel zelf bleek al sinds 1975 op de hoogte te zijn kwam naar voren uit een reportage van EenVandaag. Het RIVM heeft al aangetoond dat omwonenden van Tata Steel ziek worden en een gemiddeld eerder sterven. De Expertgroep Gezondheid IJmond concludeerde vorige week dat door de Tata Steel veroorzaakte gezondheidsschade in de praktijk nog groter is.

In oktober 2023 begon het OM ook een strafrechtelijk onderzoek naar Chemours en de leidinggevenden, na duizenden soortgelijke aangiftes als tegen Tata Steel. Zij maken zich zorgen om de gevaarlijke PFAS-stoffen die het bedrijf 50 jaar in het milieu bracht, zonder mensen op de hoogte te stellen. Zembla openbaarde dat Chemours dit al jaren verzweeg.

Omwonenden van Tata Steel en Chemours

De strafzaken tegen zowel Tata Steel als Chemours zijn begonnen door bezorgde omwonenden die zich hebben verenigd in lokale stichtingen. Joop Keesmaat van Stichting Stop PFAS, Stop Chemours is blij met de aangifte door Greenpeace. Naar eigen zeggen brengt deze steun een grotere kans op een positieve uitspraak voor de omwonenden. Stichting FrisseWind.nu coördineerde de aangifte tegen Tata Steel. Bestuurslid Jaap Venniker is net als Joop Keesmaat goed te spreken over de steun en denkt ook dat dit de kans op overwinning vergroot. Ook advocaat Ficq is positief : “Een enorme steun in de rug voor de bewoners en een krachtig signaal richting het Openbaar Ministerie.”

Opzettelijke milieuvervuiling

Greenpeace vindt het belangrijk dat de strafrechter zich buigt over Chemours en Tata Steel. Directeur Andy palmen benadrukt dat de opzettelijke milieuvervuiling bij wet verboden is. De CEO’s maken de keuze voor meer winst en brengen daardoor omwonenden en het milieu in gevaar zonder überhaupt mee te wegen. Terwijl belastingbetalers ook meebetalen aan de subsidies die deze bedrijven ontvangen.

De eis van Greenpeace is overigens niet dat Tata Steel en Chemours moeten sluiten, maar wel dat er geproduceerd moet worden zonder uitstoot van schadelijke stoffen.