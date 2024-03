Greenpeace roept partijen op om klimaatcrisis niet te negeren

De tijd van oneliners is volgens de milieuorganisatie "nu hopelijk voorbij". "Het gaat er nu om dat er een kabinet komt dat durft aan te pakken. En dat is nog even de vraag. Durven ze dat?", vraagt Palmen zich hardop af. "De BBB verzet zich tegen het stikstofbeleid en Wilders ontkent alle klimaatwetenschap. Maar ze zullen alles op alles moeten zetten om de problemen op te lossen. We hebben geen tijd meer om te wachten."