Greenpeace protesteert op transportschip met boorplatform Shell

Activisten van Greenpeace hebben volgens de milieuorganisatie uit protest een schip beklommen dat een boorplatform van Shell vervoert. Het transportschip White Marlin is van de Nederlandse maritiem dienstverlener Boskalis. Volgens Greenpeace is het vier activisten gelukt om er op de Atlantische Oceaan, in de buurt van de Canarische Eilanden, met touwen op te klimmen.

De activisten komen uit Argentinië, Turkije, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Twee anderen slaagden er niet in om aan boord te komen van de White Marlin. Het schip vervoert een groot platform dat voor olie- en gaswinning kan worden gebruikt, het 34.000 ton zware Shell Penguins FPSO. Een FPSO is een drijvend productieplatform. Boskalis meldde begin december dat het schip met het platform erop was vertrokken vanuit het Chinese Qingdao. Het is op weg naar Noorse wateren.