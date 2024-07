Greenpeace onderzoekt zeezoogdieren rondom diepzeemijnbouw

De wetenschappers doen daarom komende weken onderzoek naar de zeezoogdieren vanaf een Greenpeaceschip. "We zijn geïnteresseerd in welke soorten er in het gebied voorkomen en ook in hun gedrag. We hopen dat onze wetenschappelijke gegevens een aanvulling zullen zijn op ander onderzoek in het gebied", zegt ecoloog Kirsten Young van de Universiteit van Exeter, die ook aan boord is van het schip. Het onderzoek begint bij het eiland Jan Mayen en eindigt na ongeveer twintig dagen op Spitsbergen.