Greenpeace: Ikea betrokken bij verwoesting oerbossen

In de Roemeense Karpaten behoren tot de belangrijkste toevluchtsoorden voor wilde dieren in Europa. In de bossen zijn onder andere bruine beren, lynxen, wolven, gemzen en de Europese bizon te vinden. Momenteel is volgens Greenpeace slechts 2,4 procent van de Roemeense Karpaten beschermd tegen ontbossing. De organisatie stelt dat in de afgelopen twintig jaar ongeveer de helft van de oerbossen in het Oost-Europese land verloren is gegaan door houtkap.