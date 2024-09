Greenpeace en inwoners Bonaire eisen bescherming tegen klimaatverandering

"We zijn blij dat de zaak nu écht van start gaat. Maar het is beroerd dat zoiets nodig is om de Staat aan z’n eigen afspraken te houden", zegt directeur van Greenpeace Nederland Marieke Vellekoop. "De Staat mag niet met twee maten meten en burgers op Bonaire minder beschermen tegen de klimaatcrisis dan in Europees Nederland. Daarom voeren we deze zaak samen met 8 eisers van Bonaire, die nu al dagelijks kampen met hitte door klimaatverandering. Om de ergste gevolgen te voorkomen eisen we dat de Staat de Nederlandse CO2-uitstoot sneller naar nul terugdringt. Daarnaast moet Bonaire beschermd worden tegen de gevolgen van klimaatverandering.”