Greenpeace eist via rechter betere stikstofaanpak

"Het kabinet is gevallen en de politiek is daarmee voor lange tijd vleugellam geworden, terwijl de natuur die tijd echt niet meer heeft. En dit komt boven op de wanprestatie die het kabinet leverde, ook voordat het viel”, zegt Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland.

Greenpeace Nederland start een bodemprocedure tegen de overheid om de natuur te beschermen tegen stikstofuitstoot. Dit betekent dat de Nederlandse staat het stikstofbeleid moet gaan verdedigen voor de rechter. Greenpeace dreigt al enige tijd met een rechtszaak als het kabinet niet snel genoeg maatregelen neemt tegen stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden. Nu het landbouwakkoord is geklapt en het kabinet is gevallen zegt de organisatie "geen andere keus" meer te zien dan de zaak voorleggen aan de rechter.

Concreet eist Greenpeace dat de stikstofneerslag op de meest kwetsbare natuur voor 2025 en 2030 drastisch is verminderd. Het is afhankelijk per leefgebied welke ecologische deadline daarop past: 2025 of 2030.

Kwetsbare natuur bedreigd

Eerder concludeerde een gespecialiseerde taakgroep al dat bij sommige kwetsbare natuurgebieden voor eind 2025 actie nodig is. Het gaat onder andere om oude eikenbossen en stuifzandheide. Te veel stikstof kan slecht uitpakken voor vogels, die door calciumgebrek sneller hun pootjes breken en eieren leggen met dunnere schalen. Sommige planten, zoals gras en brandnetels, gaan er harder door groeien. Andere plantensoorten worden daardoor verdrongen, wat weer nadelig is voor insecten.

"Ecologen waarschuwen dat achttien habitattypen en drie leefgebieden al in 2025 onherstelbaar beschadigd raken of zelfs kunnen verdwijnen als deze niet voortijdig onder de kritische depositiewaarden (KDW) worden gebracht," meldt Greenpeace. "Voor twintig andere habitattypen en vier leefgebieden geldt hetzelfde in 2030."

Uitzonderlijke stap

“Het is een uitzonderlijke stap om de Staat voor de rechter te dagen”, zegt advocaat Bondine Kloostra. “Maar zoals we ook hebben gezien in de Urgenda-zaak, is de gang naar de rechter de enige remedie wanneer de politiek het laat liggen." Urgenda wist via rechtszaken een klimaatdoel af te dwingen: de uitstoot van broeikasgassen moet sinds 2020 elk jaar minstens een kwart lager zijn dan in 1990.

Kloostra: "Greenpeace Nederland is bij mijn weten in Europa de eerste milieuorganisatie die een civiele zaak start over de nalatigheid van de Staat om grote delen van de natuur te beschermen tegen de aantasting door stikstof”.

Bron: Greenpeace | ANP