Greenpeace demonstreert tegen boorplatform ONE-Dyas

Maarten de Zeeuw, Campaigner Klimaat & Energie bij Greenpeace Nederland: "Boren naar nieuw gas midden in een klimaatcrisis en op de Noordzee, naast de kwetsbare Waddenzee is en blijft hartstikke onverstandig. Met deze actie roepen wij het kabinet op om nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen niet langer toe te staan, zodat we ook de klimaatcrisis aanpakken. Nieuwe gaswinning sluit ons op in een fossiel energiesysteem, dat schadelijk is voor onze toekomst. Daarom protesteren we vandaag opnieuw tegen ONE-Dyas."

Mira Jaeger, energiedeskundige van Greenpeace Duitsland: "ONE-Dyas is bereid om de vernietiging van kostbare ecosystemen op het spel te zetten voor een project waarvan ze niet eens zeker weten of ze er toestemming voor zullen krijgen. Helaas kon de Nederlandse rechter dit niet tegenhouden, omdat de wetten geen rekening houden met de klimaatcrisis. Het is nu aan de EU om in actie te komen en alle nieuwe infrastructuurprojecten voor fossiele brandstoffen te verbieden. Dat is een kwestie van veiligheid en rechtvaardigheid voor huidige en toekomstige generaties. In de tussentijd zullen we deze destructieve projecten blijven aanvechten op zee, aan land en in de rechtbanken."