Grazers zijn de sleutel

Vanaf 2008 is Nederland gestart met de grootschalige uitvoering van het Grensmaasproject. In 2027 zou al het werk af moeten zijn. De ingrepen die ze in het gebied doen zijn eenmalig en leggen de basis voor natuur die uit zichzelf moet ontstaan. De Grensmaas mag haar eigen ding doen en de enige invloed die de beheerders nog kunnen uitoefenen is met het beheer van de grazers.